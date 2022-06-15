Beşiktaş, Romain Saiss ile görüşmelere başladı
AA - Emrah Altunkaya - Spor
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Beşiktaş Kulübü, Faslı futbolcu Romain Saiss ile görüşmelere başladığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, Faslı futbolcu Romain Saiss ile görüşmelere başladığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'in transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." bilgisi verildi.
Beşiktaş'ın, 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
AA / Emrah Altunkaya - Spor