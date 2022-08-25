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Beşiktaş, Dele Alli'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu

Spor Haberleri

Beşiktaş, Dele Alli'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu

Beşiktaş Kulübü, Everton'da forma giyen İngiliz futbolcu Dele Alli'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Everton'da forma giyen İngiliz futbolcu Dele Alli'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kendisi ve kulübü Everton ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Borsa İstanbul Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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