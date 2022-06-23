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Beşiktaş, Fernandes'i açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, Portekizli oyuncu Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla açıkladı.

Beşiktaş, Portekizli oyuncu Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla açıkladı.

Romain Saiss'i kadrosuna katan Beşiktaş, transferlerine devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon anlaşmaya vardığı Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. "Zarif, sağlam, estetik" başlığıyla yayınlanan videoda Fernandes'e hoş geldin denildi.

23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla 11 maça çıkarken, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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