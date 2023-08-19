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Beşiktaş, Pendikspor maçı için hazır

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Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Pendikspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip, antrenmanlarını tamamlayarak maça hazırlandı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Pendikspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla noktalandı. Siyah-beyazlı ekip, son antrenmanın ardından kampa girdi.

Beşiktaş Park'ta oynanacak Beşiktaş-Pendikspor karşılaşması, saat 21.45'te başlayacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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