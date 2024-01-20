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Beşiktaş, Pendikspor karşısına 4 değişiklikle çıktı

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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye Kupası'ndaki Eyüpspor maçına göre Pendikspor karşısında kadroda 4 değişiklik yaparak sahaya çıktı.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Fernando Santos, Pendikspor karşısına Türkiye Kupası' nda oynadıkları Eyüpspor maçına göre ilk 11'e 4 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 21. Haftasında Beşiktaş, deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah - beyazlılarda Teknik Direktör Fernando Santos, Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Eyüpspor maçına göre Pendikspor karşısına kadroda 4 değişiklik yaparak çıktı. Tecrübeli teknik adam ; Necip Uysal, Salih Uçan, Rachid Ghezzal ve Ante Rebic'in yerine Tayyip Talha Sanuç, Tayfur Bingöl, Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy 'a görev verdi.

Kartal, Pendikspor karşısında şu 11 isle sahaya çıktı:

"Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Bahtiyar Zaynutdinov, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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