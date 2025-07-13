Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü Taraftarının Önünde Tanıttı

Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Orkun Kökçü, 20 bin taraftarın önünde gerçekleştirilen törenle kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Tüpraş Stadı'ndaki imza törenini, yerinde takip etmek isteyen taraftarlar törenden saatler önce stadyumdaki yerlerini aldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yla birlikte tribüne gelen Orkun Kökçü'yü, siyah-beyazlı taraftarlar uzun süre alkışladı ve lehinde tezahüratlarda bulundu. Orkun Kökçü için hazırlanan video klip sırasında milli futbolcu, gözyaşlarına hakim olamadı.

İmza töreni için kürsüye önce Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı gelirken, Beşiktaşlı taraftarlar Adalı'ya da sevgi gösterisinde bulundu.

"Beşiktaş formasını Orkun Kökçü'ye giydirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

İmza töreninde Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, önce taraftarları selamladı.

Yalnızca bir imza töreni için bir araya gelmediklerini vurgulayan Adalı, "Camiamızda son zamanlarda ciddi şekilde hissedilen yeniden doğuşun ve tekrar ayağa kalkışın gözle görülür hale gelişini ve ilanını yaşamak için burada bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Önemli transfer yapılacağını daha önce de söylediğini hatırlatan Adalı, şunları kaydetti:

"Birçok kez 'Beşiktaş forması dünyanın en iyi oyuncuları tarafından temsil edilmeye layıktır.' demiştik. Bizimle aynı hedeflere inanan, aynı başarılara ulaşmak isteyen oyuncularla kadromuzu oluşturacağımızı söylemiştik. Bugün, 'Hiç kimsenin aklının ucundan geçmeyecek futbolcuları gidip alır geliriz.' sözünün gereğini yerine getiriyoruz. Beşiktaş formasını Orkun Kökçü'ye giydirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizin bildiği üzere bu Orkun'un Beşiktaş formasını ilk giyişi değil. Orkun bu formayı çocukluğundan beri hep üzerinde taşıdı. Kendisinin de tüm camianın ondan beklentilerin farkında olduğuna, kendisi için yapılan tüm fedakarlıkların da gereğini yapacağına inanıyorum. Orkun sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden, asla vazgeçmeyen, hırslı yapısıyla oluşturmak istediğimiz takımın simgesi olacaktır. Sözü Beşiktaş'ın evladı Orkun Kökçü'ye 'Yuvana hoş geldin.' diyerek veriyorum. Birlikte nice kupalara, şampiyonluklara ulaşmak dileğiyle. Her zaman her yerde en büyük Beşiktaş."

Orkun Kökçü, taraftara "üçlü" çektirdi

Serdal Adalı'nın ardından taraftarları selamlayan Orkun Kökçü, sözlerine "Sevgili ailem" diyerek başladı.

Tribünlerin tezahüratları arasında konuşmasına devam eden milli futbolcu, "Dün uçaktan inerken heyecanlı olduğumu söylemiştim ama burada daha da heyecanlandım. İnanamıyorum. Sizlere geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu transfere destek olan herkese teşekkür ederim. İnanın dünyadaki en mutlu insan şu anda benim. Benim sizden tek istediğim şey, takım arkadaşlarıma, antrenörümüze, başkanımıza, bana destek olun. Kupalar kazanalım, şampiyonluklar kazanalım. Söyleyecek daha fazla şey bulamıyorum." açıklamasını yaptı.

Açıklamaların ardından Orkun Kökçü, kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

İmza töreninin ardından sahaya çıkan Orkun Kökçü, tribünleri tek tek dolaşarak taraftarlara "üçlü" çektirdi. Orkun, saha kenarındaki topları da tribünlere attı. Bir taraftar sahaya girip Orkun Kökçü'ye sarılırken, milli futbolcu taraftarla birlikte tribünlere "üçlü" çektirdi.

Orkun Kökçü'nün tribünleri selamlamasının ardından imza töreni sona erdi.