Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü Kiraladı

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Beşiktaş Kulübü, Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün satın alma opsiyonuyla bedelsiz olarak kiralandığını açıkladı. Orkun'un kalıcı transferi için 25 milyon avro bonservis bedeli ödenecek.

Beşiktaş Kulübü, Portekiz'in Benfica takımında forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün satın alma opsiyonuyla bedelsiz kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, Orkun'un satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Bu sezon için kiralama bedeli ödenmeyecek Orkun'un sözleşmesindeki şartların gerçekleşmesi durumunda kalıcı transfer hükmü devreye girecek. Milli futbolcu için 25 milyon avro bonservis ücreti, gelecek sezondan başlamak kaydıyla 2030'a kadar taksitler halinde ödenecek.

Bonservisi alınması durumunda 2030'a kadar sözleşme imzalanacak Orkun Kökçü ise yıllık 5 milyon avro kazanacak. Garanti ücret, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) döviz kurları tablosunda ilan edilen Euro (EUR)/Türk Lirası (TRY) döviz satış kuru esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden verilecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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