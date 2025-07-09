Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferinde Son Aşamada
Beşiktaş, milli futbolcu Orkun Kökçü için Benfica ile görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Serdal Adalı, Portekiz'den sonra Hollanda'ya geçerek transferi bitirmeye yakın olduklarını belirtti. Transferin en geç önümüzdeki hafta neticelenmesi bekleniyor.
Milli futbolcu için konuşulan rakam ise Beşiktaş açısından tarihi bir rakam olacak. 2 günlük görüşmelerin sonunda, içinde zorunlu satın alması 30 milyon Euro'yu bulan, 1 yılı kiralık 5 yıllık sözleşme üzerinde yoğunlaşıldığı öğrenildi. Bu transferin en geç önümüzdeki haftaya kadar neticelendirilmesi hedefleniyor.
KAMPTA TEMPO YÜKSELİYOR
Beşiktaş kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürürken, tempo da her geçen gün yükseliyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer kondisyon ve taktik idmanları bir arada yapıyor. Kampın 6'ncı gününde gerçekleştirilen sabah idmanı kondisyon ve streching hareketleriyle başladı. Yaklaşık 20 dakikalık tempodan sonra taktik çalışmaya geçen siyah beyazlılar, iki bölüm halinde hücum organizasyonu çalışıp, çift kale maç yaptı.
Beşiktaş, Avusturya kampının ilk hazırlık maçını yarın TSİ 20.00'de St. Pölten ile yapacak.