Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün Transferi İçin Görüşmelere Başladı

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Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi için Benfica ve oyuncuyla resmi görüşmelere başlandığını açıkladı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Feyenoord ve Benfica'da oynadı.

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi için Benfica ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Benfica ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde Hollanda temsilcisi Feyenoord ve Portekiz ekibi Benfica'da forma giydi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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