Beşiktaş: Ömer Erdoğan'ın futbol dışı talimatları maçın bu hale gelmesinde büyük rol oynamıştır

Beşiktaş Kulübü'nden Ankaragücü maçında yaşanan olaylarla ilgili yapılan açıklamada, "Baştan sona seyircinin küfürlü tezahüratı görmezlikten gelinecek bir durum değildir. Fitili ateşleyen bir faktör de bu olmuştur. Cezalandırılması gereken bir suçlu vardır. Biz de bu beklenti içindeyiz. Sonunda olacaklar baştan belliydi. Buna, adeta bir zemin oluşturuldu. Hakem de Josef de Souza'ya kırmızı kart çıkartarak eyyamcılık yapmıştır. Sanki bu kart, başlayan olayları sindirebilme adına gösterilen hakemlik dışı bir davranıştır. ve biz bu kartın derhal iptal edilmesini talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Mke Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahaya giren bir Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı futbolculara saldırdığı anda, taraftara müdahalede bulunan Josef de Souza, kırmızı kartla cezalandırıldı.

Siyah-beyazlı kulüp, karşılaşmanın ardından yaşanan olaylarla ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Sporun tarifi olan dostluk, barış ve kardeşlik kavramlarını her an içimizde hissederken, MKE Ankaragücü maçının sonunda akli dengesini tamamen yitirmiş bir futbol holiganının yarattığı tasvip edilemez olay camiamızı derinden yaralamıştır. Tesellimiz; herhangi bir futbolcumuzun yara almadan soyunma odasına girmesi olmuştur. Başkent'e vardığımız andan, maça girişimize kadar başta MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı ile yönetim kurulunun ilgi ve alakasının yanı sıra, olaydan hemen sonra Başkan Faruk Koca'nın camiamızdan özür dilemesi üzüntümüzü hafifleten önemli bir unsur olmuştur. Bu olay sadece Beşiktaş ile ilintili olmamalıdır. Uzun süredir görülmeyen holiganizmin hortlamaması, rakiplerimizin de böyle olaylara maruz kalmaması, alınacak önlemler konusunda daha dikkatli olunması adına çok önemli olan bu çağrımıza herkesin kulak vermesini isteriz.

Sevincimiz; liderliğimizin devamıdır. Çünkü bizim işimiz, sahada centilmence oynanan futboldur. Büyüklerimiz bize bunu öğretti."