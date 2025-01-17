Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile Teknik Direktörlük Görüşmelerine Başladı
Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Norveçli Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor