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Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile Anlaştı

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile Anlaştı
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Beşiktaş, Norveçli Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile anlaştığını duyurdu. Solskjaer, İstanbul'a gelerek resmi imzayı atmayı bekliyor.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Norveçli Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları son buldu. Siyah-beyazlılar, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı. 51 yaşındaki çalıştırıcı, görüşmeleri neticelendirmek ve resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geldi. Solskjaer'i taşıyan uçak saat 14.30 gibi Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban ile Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu da Ole Gunnar Solskjaer'in yanında yer aldı.

Havaalanında basın mensuplarına açıklama yapan Solskjaer, "Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Bu kadar insanın bu harika kulüp için burada olması çok güzel. Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu harika şehirde olmak da çok güzel" ifadelerini kullandı. Norveçli teknik direktör, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti.

Deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın yarın sahasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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