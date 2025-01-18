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Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer için Sağlık Kontrolünden Geçti

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer için Sağlık Kontrolünden Geçti
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Beşiktaş, teknik direktörlük için görüştüğü Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile yardımcı antrenör ve kaleci antrenörü sağlık kontrolünden geçti. Kontroller, çeşitli branşlarda detaylı muayenelerle gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ın teknik direktörlük için görüşmelere başladığı ve İstanbul'a getirttiği Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş, teknik direktörlük için görüşmelere başladığı Ole Gunnar Solskjaer ile yardımcı antrenör Erling Moe ve kaleci antrenörü Richard John Hartis, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nden sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkiklerinin yapılmasıyla başlayan sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan muayenelerin ardından akciğer ve efor testleriyle tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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