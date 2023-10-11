Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ertelenmediğini açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2024 yılına ertelendiği haberlerini yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada, toplantının en geç aralık ayı başında gerçekleştirileceği belirtildi.

Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yazılı, görsel ve dijital medyada kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır.

6 Ekim 2023 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz üzere; kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı en geç aralık ayı başında gerçekleştirilecektir. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2024 yılının mayıs ayında yapılacağı yönünde medyada yer alan haberlere itibar edilmemesini; Kongre Üyelerimizden, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica eder;

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı tarihin belirlenmesi hususunda Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiğini belirtiriz" denildi. - İSTANBUL