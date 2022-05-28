Beşiktaş olağan idari ve mali genel kurulunda gerginlik - Haberler

Beşiktaş Kulübünün 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında kongre üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede kürsüde açıklamalarda bulunan üye Berk Tunca'nın konuşması sırasında, başka bir kongre üyesi Özer Özçetin'in tepki göstermesi üzerine bazı siyah-beyazlı üyeler arasında arbede oldu.

Berk Tunca'ya destek veren üyelerin Özçetin'e karşılık vermesi üzerine başlayan olayların ardından taraflar birbirlerinin üzerine yürüdü. Tunca'nın kürsüden inmesinin ardından gerginlik daha da büyürken, iki grup arasında kısa süreli kavga yaşandı. Polislerin ve güvenlik görevlilerin araya girmesiyle olaylar yatıştırılırken, kongreye 10 dakika ara verildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tunca'ya ifadelerinden dolayı sert tepki göstererek yönetim kuruluna ayrılan bölümden sinirli bir şekilde ayrıldı. Çebi ve kendisine destek veren yönetim kurulu üyeleri, kürsünün arkasında kendileri için ayrılan yere geçti.

Bu arada bir kulüp çalışanının da Tunca'nın üzerine yürüdüğü görüldü.