Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda Başkan Adayları Kucaklaştı

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat bir araya gelerek, kucaklaştı. Toplantıda birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Metin ARSLANCAN-İSTANBUL, –

Beşiktaş Kulübü'nde başkan adayları Serdal Adalı ile Hasan Arat, olağan idari ve mali genel kurulda bir araya geldi.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan idari ve mali genel kurul toplantısı sürüyor. Genel kurulda bir araya gelen başkan adayları Hasan Arat ile Serdal Adalı, birlik mesajı verdi. Adalı, Arat'ın bulunduğu tribüne giderek rakibiyle kucaklaştı. Adalı ile Arat'ın bir araya gelmesine, kongre üyeleri alkışlarla destek verdi.

Ayrıca iki başkan adayı, kongre üyelerini selamlayarak birbirlerine başarı diledi.