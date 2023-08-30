Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u mağlup etti
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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi'nin ilk haftanın son maçında Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u 40-33 mağlup etti. Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, siyah-beyazlı ekip ilk yarıyı 22-14 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısı çekişmeli geçerken, Beşiktaş rakibini 40-33 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi'nin ilk haftanın son maçında Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u 40-33 mağlup etti.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, siyah-beyazlı ekip ilk yarıyı 22-14 önde tamamladı.
Müsabakanın ikinci yarısı çekişmeli geçerken, Beşiktaş rakibini 40-33 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor