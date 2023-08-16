Beşiktaş, Neftçi'yi konuk edecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Neftçi'yi konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, galip gelerek play-off'a yükselmek istediklerini söyledi.

Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Neftçi karşısında deplasmanda oynadıkları ilk maçı 3-1 kazandıklarını ve rövanşa avantajlı çıkacaklarını belirten deneyimli teknik adam, "Hiçbir şeyin garantisi yok. Bazı oyuncuları dinlendireceğiz. Bazılarına şans vereceğiz. Neftçi, izin verirsek iyi oynayan ve iyi pas yapan bir takım. Kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek istiyoruz. Omar Colley'in omzundan sıkıntısı var. Durumunu değerlendireceğiz. Ghezzal'ın ailesi kaza geçirdi. Çocuğu ameliyat oldu. Durumu gayet iyi. O da Fransa'ya gitti. Umarım güzel ve keyifli bir maç olur. Kazanarak turu geçeriz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 4 resmi maç oynadıklarını hatırlatan Şenol Güneş, "Milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar 3 günde bir maç oynayacağız. Bu süreci iyi atlamak lazım. Herhangi bir sıkıntımız yok. Daha da güçlü olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"Rashica'nın uyum sağlayıp başarılı olmasını bekliyoruz"

Siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı Kosovalı oyuncu Milot Rashica'nın yetenekli bir futbolcu olduğunu ifade eden Şenol Güneş, "Rashica, geçen sezon gayet iyi oynadı. Başarılı oldu. Karakterli ve yetenekli bir oyuncu. Rashica'nın bize uyum sağlayıp başarılı olmasını bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'in de takımla antrenmana çıktığının altını çizen Güneş, "Olumlu ve pozitif. Yabancılık çekmedi. Becerisi ve yeteneği oldukça fazla. Bu tip oyuncuları fiziksel olarak hazırlamak ve bir an önce takıma adapte etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Stoperde bir eksiklik görüyoruz"

Yeni transferlerin takıma uyum sağladığını vurgulayan Şenol Güneş, stoper bölgesinde eksiklerinin olduğunu dile getirdi.

Bazı bölgelere fazla oyuncu alınmasının da doğru olmadığını savunan Güneş, şu görüşleri paylaştı:

"İhtiyacınız kadar almalısınız. Aldığımız oyuncuların takıma uyum sağladığını düşünüyorum. Stoperde bir eksiklik görüyoruz. Onun dışında bir sıkıntı yok. Zaynutdinov ile ilgili gelişmeyi bekliyoruz. Türk oyuncu alabiliriz. Alınmasında da yarar olduğunu düşünüyoruz. Montero ve Hasic ile ilgili düşüncelerimi söyledim. Kulüp bulurlarsa gidip oynamalarında yarar var. Transfer, sadece almakla olmuyor. Çok acele etmeye gerek yok. Sadece stoperde bir eksikliği tamamlamamız gerekiyor."

Anderson Talisca, Sergio Ramos ve Deniz Türüç hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Talisca, gelmek isterse değerlendirilir. Zorlukları var. Herkes Talisca'ya sıcak bakar. Şu anda bir şey yok. Sergio Ramos'u birçok kulüp istiyor. Markalaşmış ve değerli bir oyuncu. Ancak gündemde değil. Deniz Türüç ise milli takıma aldığım ve beğendim bir oyuncu. Bizim böyle bir düşüncemiz yok. Zannediyorum RAMS Başakşehir'in bir talebi var. Umut Meraş'ı da bırakmayı düşünmüyorum. Gitmesini istemiyorum. Gitmek isterse o zaman değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

"Transfer dönemi, maçlar başlamadan bitmeli"

Şenol Güneş, transfer döneminin lig başlamadan bitmesi gerektiğini söyledi.

Transfer döneminin uzun olmasını doğru bulmadığını kaydeden Güneş, "Transfer dönemi, maçlar başlamadan bitirilmeli. Transfer, açık ve net olmalı. Pazarlama tekniği içinde gelişiyor. Futbolun ikinci plana atılması yakışmıyor. Transfer hep çok konuşuluyor. Uzun olduğunu düşünüyorum. Lig başlarken transfer bitmeli. Süre uzun olmamalı." diye konuştu.

"Salih ve Cenk'le anlaşılacağını düşünüyorum"

Sözleşme yenileme görüşmelerinin sürdüğü Salih Uçan ve Cenk Tosun'un çok önemli oyuncular olduğunu aktaran Şenol Güneş, "Sözleşmeleri devam ediyor. Neticelenmedi. Necip ve Mert ile anlaşıldı. Salih ve Cenk de kalmak istiyor. Anlaşılacağını düşünüyorum. Takımın aynı zamanda sorumlu futbolcuları. Biraz uzamış olması eleştirilebilir. Konuşmakta yarar var. Onlar Beşiktaş'ta mutlu. Maddi ve manevi mutlu olmak istiyorlar. Yönetim de elinden gelen gayreti gösteriyor. Bazen de düşündüğümüzün üstünde işler yapıyorlar." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Ganalı oyuncu Daniel Amartey ise iyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirterek, "Beşiktaş'ta forma giydiğim için mutluyum. Büyük bir kulüpteyim. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç olacak. Hazırız. Galip gelmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.