Beşiktaş, Neftçi'yi 3-1 mağlup etti
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Stat: Neftçi Arena
Hakemler: Lukas Fahndrich, Jonas Erni, Guillaume Maire (İsviçre)
Neftçi: Brkic, Zülfügarli (Dk. 46 Koffi), Matias, Tamas, Salahli (Dk. Olanare), Jaber, Makhmudov, Yusifli (Dk. 46 Ozobic), Saief, Shinyashiki, Lebon (Dk. 90+5 Hajiyev)
Beşiktaş : Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Umut Meraş (Dk. 64 Onana), Hadziahmetovic (Dk. 77 Demir Ege Tıknaz), Salih Uçan (Dk. 77 Rebic), Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka (Dk. 89 Oğuzhan Akgün), Aboubakar (Dk. 77 Semih Kılıçsoy)
Goller: Dk. 14 Aboubakar, Dk. 23 Muleka, Dk. 62 Salih Uçan ( Beşiktaş ), Dk. 79 Lebon (Neftçi)
Sarı kartlar: Dk. 56 Jaber, Dk. 76 Saief, Dk. 84 Makhmudov (Neftçi), Dk. 88 Rosier ( Beşiktaş )
Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.
52. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Matias'ın kafayla kaleye gönderdiği topu uzak direkte Rosier kafayla uzaklaştırdı.
60. dakikada gelişen Beşiktaş atağında kaleci ceza sahası dışında topa müdahale etse de meşin yuvarlak Muleka'nın önünde kaldı. Beşiktaşlı oyuncunun boş kaleye aşırtma gönderdiği şutunda top üstten dışarı gitti.
62. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Neftçi savunmadan paslaşarak çıkmaya çalışırken Koffi'nin ceza sahası içindeki hatalı pasında topu önünde bulan Salih Uçan, altıpas üstünde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.
79. dakikada Neftçi'nin golü geldi. Amartey'le ceza sahası içinde sağ aut çizgisinde girdiği mücadeleyi kazanan Ozobic topu direkt içeri çevirdi. Lebon gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-3.
87. dakikada ceza yayı önünden kullanılan serbest vuruşta Makhmudov'un barajı geçen şutunda, top direkten oyun alanına geri döndü.
88. dakikada Shinyashiki soldan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Lebon'un şutunu Onur Bulut çizgiden çıkardı.
Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.