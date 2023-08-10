Beşiktaş, Neftçi karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi ile deplasmanda yaptığı ilk maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.
Stat: Neftçi Arena
Hakemler: Lukas Fahndrich, Jonas Erni, Guillaume Maire (İsviçre)
Neftçi: Brkic, Zülfügarli, Matias, Tamas, Salahli, Jaber, Makhmudov, Yusifli, Saief, Shinyashiki, Lebon
Beşiktaş : Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar
Goller: Dk. 14 Aboubakar ( Beşiktaş ), Dk. 23 Muleka ( Beşiktaş )
Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi ile deplasmanda yaptığı ilk maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.
14. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın ceza yayı üzerindeki pasında şık bir dönüşle topu önüne alarak kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.
23. dakikada siyah-beyazlılar skoru 2-0 yaptı. Salih Uçan'ın ceza sahası içindeki pasıyla sağ taraftan çizgiye inen Gedson Fernandes'in yerden sert ortasında, Muleka altıpas içinde topu filelerle buluşturdu: 0-2.
30. dakikada Salih Uçan'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın vuruşunda, kalecinin teması sonrası top kornere çıktı.
40. dakikada Saief'in ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, top kaleci Mert Günok'ta kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.