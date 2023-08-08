Beşiktaş, Neftçi Bakü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, ısınma koşularıyla başladı ve çift kale taktik maçla tamamlandı. Beşiktaş, yarın özel uçakla Azerbaycan'a gidecek ve maç öncesi son antrenmanını yapacak.