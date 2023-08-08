Beşiktaş, Neftçi Bakü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, ısınma koşularıyla başladı ve çift kale taktik maçla tamamlandı. Beşiktaş, yarın özel uçakla Azerbaycan'a gidecek ve maç öncesi son antrenmanını yapacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Bir süre pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, çift kale taktik maçla antrenmanı tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip, Neftçi Bakü mücadelesi için yarın saat 12.00'de özel uçakla Azerbaycan'a gidecek ve maç öncesi son antrenmanını yapacak.