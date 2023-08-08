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Beşiktaş, Neftçi Bakü maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılar, yarın özel uçakla Azerbaycan'a gidecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Neftçi Bakü PFK ile deplasmanda oynayacağı maç için yarın saat 12.00'de özel uçakla Azerbaycan'ın Bakü kentine gidecek. Beşiktaş, maç öncesi son çalışmasını müsabakanın oynanacağı statta TSİ 19.30'da yapacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi TSİ 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Azerbaycan Beşiktaş Bakü Spor Haberler

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