Beşiktaş, Neftçi Bakü maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam ediyor. Takım antrenmanda taktik çalışmalar gerçekleştirirken, sakatlıktan dönen Cenk Tosun da takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Şenol Güneş'in saha ortasında yaptığı toplantıyla başladı.

Bir süre sahaya kurulan istasyonda çalışan siyah-beyazlı ekip daha sonra 1'e 1 ve 2'ye 2 çalışmalar gerçekleştirdi. Futbolcular son bölümde ise taktik çift kale maç yaparak idmanı noktaladı.

Geçen sezonun son maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir tedavi gören Cenk Tosun, bugün ilk kez takımla çalışmalara başladı.

Tedavisi süren Rachid Ghezzal'ın yer almadığı idmanda, Tirana maçında omzundan sakatlanan Necip Uysal bir süre takımla çalıştıktan sonra idmandan ayrıldı. Arthur Masuaku ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.