Beşiktaş, Neftçi Bakü karşısında 2-0 önde
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü PFK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile geçildi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü PFK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sağ kanattan Rosier'in ortasında Mark Tamas ters bir vuruşla topu kornere yolladı.
4. dakikada sol kanattan Gedson'un kullandığı köşe atışında kale önünde Colley'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
14. dakikada Salih'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar'ın dönerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
23. dakikada Gedson'un ceza sahası içi sağ taraftan pasında Muleka altıpas içinde topu filelere gönderdi. 0-2
31. dakikada Salih'in ara pasında kaleci Brkic ile karşı karşıya kalan Muleka'nın vuruşunda Brkic topu kornere çeldi.
41. dakikada Onur'un ceza sahası sol çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Brkic topu güçlükle çeldi.
Stat: Neftçi Bakü Arena
Hakemler: Julian Weinberger, Andreas Witschnigg, Sara Telek
Neftçi Bakü PFK: Brkic, Zulfugarli, Matias, Tomas, Salahli, Jaber, Makhmudov, Yusifli, Saief, Bava, Lebon
Yedekler: Gasanov, Abbasov, Haghverdi, Ozobic, Hacıyev, Olanare, Bogomolskiy, Erwin Koffi, Elton Alibeyli, Rza Caferov
Teknik Direktör: Adrian Mutu
Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Montero, Onana, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Kartal Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Ante Rebic, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Aboubakar (dk. 14), Muleka (dk. 23) (Beşiktaş) - BAKÜ