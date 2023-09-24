Beşiktaş-Mondihome Kayserispor Maçının İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Beşiktaş-Mondihome Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.