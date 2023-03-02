Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon çalışması ve 5'e 2 top kapma ile devam eden antrenmanın basına kapalı kısmında ise MKE Ankaragücü maçının taktiği üzerinde duruldu. Rachid Ghezzal, kasığındaki ağrı sebebiyle idmana katılmadı. Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor MKE Ankaragücü Ümraniye Beşiktaş Spor Haberler

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