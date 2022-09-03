Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçına hazır Spor Haberleri Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık bir saat sürdü. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı. Siyah beyazlı takım, yarın saat 10.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya gidecek. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Valerien Ismael MKE Ankaragücü Beşiktaş Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçına hazır - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.