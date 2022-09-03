Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçına hazır
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Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın deplasmanda Mke Ankaragücü'nün konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı için yarın saat 10.30'da özel bir uçakla Ankara'ya gidecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor