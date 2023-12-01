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Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, düz koşu yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcular ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Rıza Çalımbay Beşiktaş Antrenman Süper Lig Futbol Spor Haberler

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