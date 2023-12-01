Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda oyuncular düz koşu, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü MKE Ankaragücü'yle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, maç hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Club Brugge maçında görev yapan oyuncular, düz koşuyla antrenmanı tamamlarken diğer futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar yarın yapacağı idmanla çalışmalarını tamamlayarak 15.00'te özel uçakla Ankara'ya gidecek.