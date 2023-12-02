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Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetimindeki son 2 lig maçını da kazanarak 3. sırada yer alıyor. Ancak sakat oyuncuların bulunması takımı zor durumda bırakıyor. Beşiktaş, dış sahada ise istediği performansı sergileyemiyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından oynadığı 2 lig maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 8 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik sonunda topladığı 25 puanla 3. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta sakatlar can sıkıyor

Siyah-beyazlı takımda birçok oyuncu, Ankara'daki karşılaşmada görev yapamayacak.

Club Brugge maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tayfur Bingöl'ün durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, tedavileri devam eden Arthur Masuaku ile Valentin Rosier, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly de MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

Takımla çalışmalara başlayan Daniel Amartey'in durumu ise maçtan önce yapılacak son sağlık değerlendirmesinden sonra netlik kazanacak.

Deplasmanda zorlanıyor

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.

Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 7 maçın 4'ünde sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, dış sahada Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu.

"Kara Kartal" deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor'un ardından Yılport Samsunspor'a üstünlük kurmayı başardı.

Kaynak: AA / Spor

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