Beşiktaş, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0 Geçti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek ilk yarıyı önde kapattı. Golü atan oyuncu Jota Silva oldu.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Savranlar, Hüseyin Aylak

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Balkovec, Esgaio, Doh, Kranevitter, Camacho, Tiago Çukur (Dk. 29 Berkay Özcan), Serginho, Fofana

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Cerny, Jota Silva, Toure

Gol: Dk. 41 Jota Silva ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 13 Camacho, Dk. 18 Kranevitter (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük- Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısını, konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde önde direkte iyi yükselen Jota Silva'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Grbic, topu çizgi üzerinden çıkardı.

34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Cerny'nin sert şutunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Cerny, topu ceza sahasının sol çaprazındaki Jota Silva'ya gönderdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşta topu kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluşturdu.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
