Beşiktaş, Milot Rashica'nın transferi için görüşmelere başladı

Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği açıklamada, futbolcu ve kulübü Norwich City ile görüşmelere başlandığı belirtildi.