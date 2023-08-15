Beşiktaş, Milot Rashica'nın transferi için görüşmelere başladı
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Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği açıklamada, futbolcu ve kulübü Norwich City ile görüşmelere başlandığı belirtildi.
Beşiktaş, Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor