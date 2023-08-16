Beşiktaş, Milot Rashica ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Transfer için Norwich City'e 5 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödenecek.

Beşiktaş, Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, bu transfer için Norwich City'e 5 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş, gece geç saatlerde İstanbul'a getirdiği Milot Rashica'nın transferini resmi olarak duyurdu. Siyah-beyazlı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen 27 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı ekiple çıktığı 30 maçta 6 gol atıp 7 asist yapmıştı.