Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, milli oyunculardan yoksun çalıştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına milli oyuncuların yer almadığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, milli oyunculardan yoksun çalıştı

Siyah-beyazlılarda Trabzonspor mesaisi sürüyor

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK / İSTANBUL, - SÜPER Lig'in 5'inci haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Düz koşularla başlayan antrenman, dinamik ısınma ve top çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor maçının taktik çalışmaları yapıldı.

MİLLİ OYUNCULAR ANTRENMANDA YER ALMADI

Öte yandan milli takımlarda görev alan Milot Rashica, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Mert Günok, Emirhan Topçu ve Mustafa Hekimoğlu antrenmanda yer almadı. Ayrıca üst adalesinde hafif sakatlığı bulunan Salih Uçan günü dinlenerek geçirdi.

Sakatlığı nedeniyle milli takımdan erken dönen Semih Kılıçsoy ise antrenmanın bir kısmında takımla çalışıp, daha sonra bireysel olarak devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Beşiktaş Güncel Spor

Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

Cenazeyi alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

 İtirafçı mahkemede ifade değiştirdi: Narin'in cesedini tek başıma çuvala yerleştirdim

Narin cinayetinin itirafçısı mahkemede ifade değiştirdi

 Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme

Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ATV CANLI İZLE 11 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? ATV canlı yayın bilgileri! AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF harç ücretleri 2024 ne zaman yatırılacak? EN HAMARAT BENİM CANLI İZLE 11 EYLÜL | En Hamarat Benim saat kaçta başlıyor? En Hamarat Benim son bölümde neler oldu? ŞOK AKTÜEL 11- 17 EYLÜL KATALOĞU || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Müge Anlı, Abdülhalim Eliş olayı nedir? Leyla Eliş kayboldu mu, nerede? FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE CANLI İZLE (11 EYLÜL) Fatih Ürek Gelin Görümce dün hangi gelin kazandı? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit'e ne oldu, olayı nedir? 11 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 2024 MARKET AÇILIŞ SAATLERİ: Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 11 Eylül marketler saat kaçta kapanıyor? Bursa'nın kurtuluşu ne zaman? 11 Eylül Bursa'nın Kurtuluşu mu? Bursa'nın Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı? Bursa'nın Kurtuluşu etkinlikleri! Gelin Evi canlı yayın izle 11 Eylül! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?
title