Beşiktaş, Milli Maç Arasında Hazırlıklara Devam Ediyor
Beşiktaş Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman yapmaya devam ediyor. Sergen Yalçın yönetimindeki takım, ısınma koşularının ardından ayak tenisi maçı oynadı. İdmanda tedavisi süren oyuncular yer almazken, Rafa Silva'nın takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
Beşiktaş Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında ısınma koşularının ardından ayak tenisi maçlarının oynandığı belirtildi.
Tedavisi devam eden Mustafa Hekimoğlu ve Necip Uysal ile takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın idmana katılmadığı aktarıldı.
Beşiktaş, hazırlıklarına 18 Kasım Salı günü devam edecek.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor