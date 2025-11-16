Beşiktaş, Milli Maç Arasında Hazırlıklara Devam Ediyor

Beşiktaş Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında ısınma koşularının ardından ayak tenisi maçlarının oynandığı belirtildi.

Tedavisi devam eden Mustafa Hekimoğlu ve Necip Uysal ile takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın idmana katılmadığı aktarıldı.

Beşiktaş, hazırlıklarına 18 Kasım Salı günü devam edecek.