Beşiktaş, Mihalıççık Belediyespor'u 34-25 Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürdü

Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 34-25 yenerek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarıyı 16-12 önde kapatan siyah-beyazlı takım, maçı rahat bir şekilde kazandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
