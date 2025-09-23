Beşiktaş, Mihalıççık Belediyespor'u 34-25 Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürdü
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 34-25 yenerek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarıyı 16-12 önde kapatan siyah-beyazlı takım, maçı rahat bir şekilde kazandı.
Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da siyah-beyazlı takım, 16-12 üstün tamamladı. Karşılaşmayı İstanbul temsilcisi Beşiktaş, 34-25 kazandı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor