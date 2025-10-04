Beşiktaş, Mersin Spor'u 99-86 Geçti
Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Mersin Spor Kulübü, Beşiktaş'ı konuk etti. Beşiktaş, karşılaşmayı 99-86'lık skorla kazandı.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Halil Erkoç, Ali Şakacı, Mehmet Şahin
MERSİN SPOR: Olaseni 2, Cobbs 14, Kartal Özmızrak 2, March 9, Cowan 21, L. Harun Apaydın, Hakan Sayılı 9, Cruz 13, Efe Ergi Tırpancı 4, White 2, Bentil 10
BEŞİKTAŞ GAİN: Matheus 25, Doston 11, Kamagate 14, Berk Uğurlu 9, Yiğit Arslan 2, Lemar 4, Canberk Kuş 8, A. Brown 9, V. Brown 8, Zızıc 9
1'İNCİ PERİYOT: 22-29
DEVRE: 35-58
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-73
Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Mersin Spor Kulübü, Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı konuk Beşiktaş 99-86 kazandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor