Beşiktaş, Mersin Spor'u 99-86 Geçti

Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Mersin Spor Kulübü, Beşiktaş'ı konuk etti. Beşiktaş, karşılaşmayı 99-86'lık skorla kazandı.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Halil Erkoç, Ali Şakacı, Mehmet Şahin

MERSİN SPOR: Olaseni 2, Cobbs 14, Kartal Özmızrak 2, March 9, Cowan 21, L. Harun Apaydın, Hakan Sayılı 9, Cruz 13, Efe Ergi Tırpancı 4, White 2, Bentil 10

BEŞİKTAŞ GAİN: Matheus 25, Doston 11, Kamagate 14, Berk Uğurlu 9, Yiğit Arslan 2, Lemar 4, Canberk Kuş 8, A. Brown 9, V. Brown 8, Zızıc 9

1'İNCİ PERİYOT: 22-29

DEVRE: 35-58

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-73

Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Mersin Spor Kulübü, Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı konuk Beşiktaş 99-86 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
