Beşiktaş Mersin'e geldi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma için Mersin'e geldi. Takım otobüsüyle otele giden siyah-beyazlı kafile, taraftarlar tarafından karşılandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma için Mersin'e geldi.
Uçakla Adana Havalimanı'na inen siyah-beyazlı kafile, takım otobüsüyle Mersin'e konaklayacakları otele gitti.
Otel önünde takımı karşılayan Beşiktaşlı taraftarlar, meşale yakıp tezahüratta bulundu.
Kafilede Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da yer aldı.
Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşacak.