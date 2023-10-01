Haberler

Beşiktaş, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti

Spor Haberleri

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 82-76 yendi.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Burak Yılmaz, Mustafa Candemir Tabak, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

Beşiktaş : Lazic 6, Evans 28, Elif Bayram 13, Krivacevic 9, Nogic 19, Kübra İmren Sevindik, Zümrüt Karahan, Melek Uzunoğlu 7

Melikgazi Kayseri Basketbol: Wiley 19, Ayşegül Günay Aladağ 12, Richardson 9, Petronyte 24, Damla Gezgin 5, Sevgi Tonguç 4, Fatmanur Karakaş, Merve Arı 3, Nazlı Bircan Gökdemir

1. Periyot: 32-12

Devre: 43-36

3. Periyot: 64-60

Beş faulle çıkan: 36.13 Wiley (Melikgazi Kayseri Basketbol)

???????

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 82-76 yendi.

Kaynak: AA / Spor

basketbol Beşiktaş Kayseri Spor Haberler

title