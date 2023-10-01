Beşiktaş, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 82-76 yendi.
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Burak Yılmaz, Mustafa Candemir Tabak, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
Beşiktaş : Lazic 6, Evans 28, Elif Bayram 13, Krivacevic 9, Nogic 19, Kübra İmren Sevindik, Zümrüt Karahan, Melek Uzunoğlu 7
Melikgazi Kayseri Basketbol: Wiley 19, Ayşegül Günay Aladağ 12, Richardson 9, Petronyte 24, Damla Gezgin 5, Sevgi Tonguç 4, Fatmanur Karakaş, Merve Arı 3, Nazlı Bircan Gökdemir
1. Periyot: 32-12
Devre: 43-36
3. Periyot: 64-60
Beş faulle çıkan: 36.13 Wiley (Melikgazi Kayseri Basketbol)
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 82-76 yendi.