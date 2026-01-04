Haberler

Melikgazi Kayseri, deplasmanda Beşiktaş'a kaybetti

Melikgazi Kayseri, deplasmanda Beşiktaş'a kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşma sonucunda Beşiktaş, Melikgazi'ye 84-75'lik skorla mağlup oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol; ligin 15. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 84-75 mağlup oldu.

Hakemler: Ahmet Taner İbin, Almina Kocabaş, Süleyman Tepe

Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 4, Pelin Bilgiç 2, Sami Whitcomb 10, Maria Fasaula 25, Brianna Fraser 17, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Özge Özışık, Meltem Yıldızhan 6, Mamignan Toure 14

Melikgazi Kayseri Basketbol: Crystal Dangerfield 33, Brooque Williams 15, Doğa Adıcan 9, Merve Arı 8, Charli Collier 8, Merve Uygül 2, İdil Türk, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç

Periyotlar:

1. Periyot: 19-24 (Melikgazi Kayseri lehine)

Devre: 41-42 (Melikgazi Kayseri lehine)

3. Periyot: 68-66 (Melikgazi Kayseri lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro sonrası sıra ona mı geliyor? 'Pedofil klanı' çıkışı yeniden gündeme geldi

Maduro sonrası sıra ona mı geliyor? "Pedofil klanı" çıkışı gündemde
Rize'de bir esnafın Maduro'nun kaçırılmasına verdiği tepki gündem oldu

Rizeli esnafın Maduro'nun kaçırılmasına verdiği tepki bomba
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun 3 farklı kıyafetle görüntülenmesi dikkat çekti

Saatler içinde 3 kıyafet değiştirdi, nedeni sonradan ortaya çıktı
İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti

İsyan edip bedava dağıttı, duyan koştu! Çuval çuval topladılar
Maduro sonrası sıra ona mı geliyor? 'Pedofil klanı' çıkışı yeniden gündeme geldi

Maduro sonrası sıra ona mı geliyor? "Pedofil klanı" çıkışı gündemde
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: Ocak 2026'da Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz

Aylardır beklenen müjde geldi
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon

İngiltere ve Fransa'dan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon