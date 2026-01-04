Melikgazi Kayseri, deplasmanda Beşiktaş'a kaybetti
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşma sonucunda Beşiktaş, Melikgazi'ye 84-75'lik skorla mağlup oldu.
Hakemler: Ahmet Taner İbin, Almina Kocabaş, Süleyman Tepe
Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 4, Pelin Bilgiç 2, Sami Whitcomb 10, Maria Fasaula 25, Brianna Fraser 17, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Özge Özışık, Meltem Yıldızhan 6, Mamignan Toure 14
Melikgazi Kayseri Basketbol: Crystal Dangerfield 33, Brooque Williams 15, Doğa Adıcan 9, Merve Arı 8, Charli Collier 8, Merve Uygül 2, İdil Türk, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç
Periyotlar:
1. Periyot: 19-24 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre: 41-42 (Melikgazi Kayseri lehine)
3. Periyot: 68-66 (Melikgazi Kayseri lehine) - KAYSERİ