Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, aktivasyon çalışmasıyla start aldı. Koşu ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, salonda çalıştı. Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarına devam edecek. Spor Kaynak: AA / Emre Doğan 12 Eylül Darbesi Başakşehir Beşiktaş Spor Haberler

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