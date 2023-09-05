Beşiktaş, Manchester United'ın defans oyuncusu Eric Bailly'i transfer etti

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında defans hattını Eric Bailly ile güçlendirdiğini duyurdu. Kulüp, Manchester United ile yapılan anlaşmayı kamuoyuna duyurarak oyuncuya başarılar diledi.

Beşiktaş, Premier Lig ekibi Manchester United'ın defans oyuncusu Eric Bailly'i transfer ettiğini açıkladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, defans hattını Eric Bailly ile güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda takımı Manchester United ile anlaşıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Fildişili defans oyuncusu Eric Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." - İSTANBUL