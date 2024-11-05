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Beşiktaş, Malmö Maçına Hazır

Beşiktaş, Malmö Maçına Hazır
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak. Takım, antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Ciro Immobile ise sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında yarın sahasında İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı futbolcularla salonda bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra, antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu çalışmalarıyla süren antrenmanın basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümünde ise yarın oynanacak mücadelenin taktik çalışmaları yapıldı.

Öte yandan Kasımpaşa maçının ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen İtalyan golcü Ciro Immobile, antrenmanda yer almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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