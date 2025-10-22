Beşiktaş maçının ardından

TFF Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçından TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, büyük takımın performansı olmadığını belirterek, "Zor bir oyundu. Konya deplasmanları her zaman zordur. Beşiktaş her zaman ters gelmiştir deplasmanda. Bunun farkındaydık. 4 gün önce iç sahada bir maç kaybettik. Bunun psikolojik bozukluğu bizde de vardı, oyuncularda da vardı. Olmaması gereken bir oyunu kaybettik. Bir büyük takım performansı değildi. Psikolojiyle 4 gün sonra zor bir deplasmanda oynamak, hem bizim için hem oyuncular için gerçekten zordu. Ama ona göre bir oyun planı belirledik. İkinci bölgeye rakibi çekip, rakibin zaaflarından faydalanıp oyunu kazanmak üzerine bir plan yaptık. Bu da başarılı oldu. Takımımız ikinci bölge oyunu çok iyi oynadı. Oyunun tamamında rakibe pozisyon verdiğimizi de düşünmüyorum çok. Ufak tefek pozisyonlar dışında çokça ciddi bir pozisyon vermedik. Ndidi'nin attığı duran top golü bence gecenin en güzel anıydı bizim için. Çünkü hafta içinde bayağı bir çalışmıştık o duran topa. Bugün onun sonucunda gol olması o da bir çalışma ürünü olduğu için o tarafı bizi çok mutlu etti. Gecenin en önemli anıydı bizim için diyebiliriz. 4 gün sonra tekrar kazanıp tekrar moralimizi yukarıya çıkarmak bizi mutlu etti bugün itibariyle. Umarım bundan sonra kazanmaya devam ederiz"

'SAĞLIKLI PERİYOT SERGİLEMİYORUZ'

Sağlıklı bir periyot sergilemediklerini ve zamana ihtiyaçları olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz ben çok hayat satan bir teknik direktör değilim. Gerçekleri konuşan bir teknik direktörüm. Bundan önceki basın toplantısında da 'Önümüzde çok zor ve uzun bir yol var' cümlesi kullandım. Herhalde bu cümleyi çok iyi arkadaşlar anlayamamışlar ne demek istediğimi. Sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Kesinlikle performansımız büyük takım performansı değil. Bunların farkındayız. Ne kadar yarışabiliriz? Nereye kadar yarışabiliriz. Bunu zaman gösterecek. Yani şu anda benim hedefle ilgili bir şeyler söylemem çok da doğru olmaz. Biraz daha oynamamız gerekiyor. Daha sağlıklı önümüzü görmemiz gerekiyor. Şu anda çok sağlıklı bir periyot sergilemiyoruz. Ama devamında ne sergileyeceğimizi beraber göreceğiz. İşte yeni bir ekip kuruyoruz Ümraniye'de. Özellikle transfer sezonlarıyla ilgili. Serkan'la beraber çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Aslında bu plan, programları, taraftarımızı ve camiamızı anlatmak istiyorum bir basın toplantısında. Ama bugün doğru gün değil. Şu anda lig oynuyoruz. Ancak ara dönemlerde bir basın toplantı düzenleyip gelecekle ilgili planlarımızı, nelerin değişmesi gerektiğini, neler yapacağımızı, ne planlar yapacağımızı camiaya anlatmamız gerekiyor ve bunun neticesinde de bizim de doğal olarak biraz zaman kazanmamız gerekiyor. Bazı şeylerin değişmesi gerekecek. Bayağı bir değişim olması gerekecek. Ama neticesinde bu da bir süreç gerektirecek. Bu anlattığım şeyler üç günde, bir ayda, iki ayda, üç ayda olacak şeyler değil. Biraz zamanımız olursa yani belki iki transfer dönemi, üç transfer dönemi zamanımız olursa birçok şeyi değiştirmeyi planlıyoruz, bunu söyleyeyim; ama şu an için tabii bunların hamlelerini yapamayız. Lig oynuyoruz. Şu an tek düşündüğümüz şey önümüzdeki maçı kazanmak. Önümüzdeki maçı nasıl kazanırızın planlarını yapıyoruz sadece. Öteki planları da ufak ufak rayına koymaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bu bir süreç. Belli bir zaman süreci sürecinde birçok şeyin düzeleceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz yaklaşık dört senedir, beş senedir çok sağlıklı bir gidişat yok. Bunu sağlıklı gidişata çevirmemiz için mutlaka bir sistem oturtmamız gerekiyor ve bir plan programı yapılması gerekiyor. Ben, ekibim Serkan'la beraber biz bir planı programı yapmaya hazırız. Çalışıyoruz da üzerinde. Dediğim gibi bir boşlukta, milli maç arasında, belki ocak ayına yakın çok daha teferruatlı bir şekilde toplantılarda ne planlar yaptığımızı sizinle paylaşabiliriz"

'ZANNETMEYİN Kİ HİÇBİR ŞEYİ GÖRMÜYORUZ'

Yalçın,"Maç maç farklı oyunlar oynuyoruz. Yani nasıl kazanırızın peşindeyiz biraz aslında. Çünkü son oynadığımız Gençlerbirliği maçı gerçekten bizim için yani hem benim için hem oyuncular için kesinlikle bahanesi olmayan bir oyun ve skor vardı. Özellikle iç sahada ne bileyim, 40 bin taraftarımızın önünde çok daha baskılı, çok daha net oyun oynamak gerekirken, beklenirken biz hem oyuncularımı, hem biz kendimize yakışmayan bir sonuç aldık. Biz bunun farkındayız. Şu anki performansımızın büyük takım performansı olmadığının da farkındayız. Zannetmeyin ki biz hiçbir şeyi görmüyoruz. Biz her şeyi görüyoruz ama her şeyin de bir zamanı var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu bugünlük bir sorun değil. Bu yaklaşık dört senedir, beş senedir gelen sorun. Bugünlük değil yani. Üstüne koya koya gelen problemler var. Biz zaten bunları çözmek için buradayız. İşte Serkan Hoca, ben, ekip yeni Ümraniye'de kurduğumuz ekip. Yani bunları zamanla çözeceğiz. Bunlar yarın çözülmeyecek, ama öbür gün, yavaş yavaş çözülmeye başlanacak. Sadece biraz zaman. Biz de bu zamanı kazanmak için, biraz da maç kazanmak zorundayız ki zaman kazanalım. Türkiye'de biliyorsunuz nasıl işlerin yürüdüğünü. Teknik direktörlerin ne sorunlar yaşadığını çok iyi biliyorsunuz. Bizde bu sorunları yaşayabiliriz. Yani zaten bu sorunların yaşayacağımızı bilerek biz göreve başladık. Yani biz her şeyi günlük bilinçlenmek geleceğiz buraya çiçekler. böcekleri hadi denize girelim. Öyle bir ortam yok. Bunun farkındayız biz. Çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Elimizden geldiğince bunları çözmeye çalışıyoruz. En büyük oyuncu kadrosuyla, elimizdekilerle, transfer döneminde yapılacak hamlelerle bunları çözmeye çalışacağız. Tek istediğimiz camiamızdan ve taraftarımızdan bize güvenmeleri ve bize zaman vermeleri. Tek istediğimiz bu. Biz bu arada maçları kazanıp iyi sonuçlar alırsak, bu bizi zaten ileriye taşıyacak. Ama bunun ne kadar nereye kadar yapabiliriz, ligde kadar yarışmacı olabiliriz. Takımını nereye götürebiliriz? Bunların hepsi şu anda cevap verebileceğim sorular değil. Bunları ancak ocak ayından sonra konuşuruz. Ondan sonra durumumuza göre bir plan program, nereye gideriz? Hedef koyabilir miyiz? Bunların hepsini ocak ayından sonra konuşabiliriz. Yani şu anda konuları değil bunlar. "diye konuştu.

RECEP UÇAR: ÜZGÜNÜM

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, üzgün olduklarını belirterek, "Bugüne kadar size gerçekleri söyledim. Neden kaybettik? Bir oyunun anları vardır. Çok iyi başladığımız, aslında her şey kontrol ettiğimiz, oyun anlarını iyi oynadığımız bir oyunda 21'inci dakikada ilk korneri iyi savunamadık, iyi oynayamadık. O anı iyi oynayamayınca rakip Beşiktaş gibi takımlar, sizi ağır cezalandırır. İkincisi neden kaybettik? Final yapamıyoruz. Üçe geliyoruz, şut atmamız gereken yerde, şut atamıyoruz. Final paslarını buluşturmamız gereken oyuncularla buluşturamıyoruz, veyahut da buluşturduğumuzda da maalesef sonlandıramıyoruz. Neticesinde bir de üstüne bireysel hatalar yapıyoruz. Rakip stratejik olarak ikinci bölgede bekledi. Ana stratejisi bu falan,bunlar doğru değil arkadaşlar. Bunlar doğru değil. Bir futbol adamı olarak size söyleyeyim yani. Bugün Beşiktaş'ı birinci bölgesine, ikinci bölgesine iten, onların beklemesi değil, bizim takımımız itti., bizim çocuklarımız itti onları. Bunun aksini kimse iddia etmesin. Bunu başardığımız bir oyunda planlarımızın, stratejilerimizin çalıştığını düşündüğüm bir oyunda maalesef bu kadar anları doğruyu oynayamamak, finali yapmamak ve bireysel hatalar, bize maçı kaybettirdi. Üzgünüm taraftarımızı Kocaeli mağlubiyetinden sonra buradan evlerini mutlu göndermek istiyoruz. Ama başaramadık. Devam edeceğiz."dedi.