Beşiktaş maçının ardından

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Hem takım hem de bireysel olarak beklentinin çok altında kaldıklarını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Öncelikle tabii ki başlangıcımız. Böyle olmasını beklemiyorduk, istemezdik onu söyleyeyim. Bizim adımıza olumlu bir gece olmadı. Camiamız adına da olumlu bir gece olmadı. Beklentinin çok altında performanslar. Hem bireysel olarak hem takım olarak beklentinin çok altında kaldık. Alanyaspor'u tebrik etmek istiyorum. Onlar bizden çok daha beraber hareket eden, mücadele eden, doğru oyunu oynayan bir görüntü çizdiler. Yani hak ederek kazandılar. Biz oyunu kurtarmak adına çok fazla mücadele etmedik. Beşiktaş camiasının, Beşiktaşlı oyuncuların çok daha mücadele etmesi, çok daha istekli, arzulu, doğru oyunu oynaması, birçok şeyi çok daha farklı yapması gerekirdi diye düşünüyorum. Ama maalesef bugün itibarıyla bunlar olmadı. Üzgünüz. O yüzden kaybettiğimiz için yapılacak çok iş olduğunu düşünüyorum. Biraz zaman lazım olduğunu düşünüyorum. Bunu ne kadar sürede ne şekilde, nasıl yaparız? Şu anda bunun cevaplarını vermek zor ama önümüzde bir 15 günlük süreç var. Aramıza katılan oyuncular olacak. Yeni bir hazırlık süreci yaşayacağız. Bundan öncesiyle ilgili konuşmak istemiyorum. Tabii diğer teknik direktör ve yapılanma ile ilgili. Çünkü onlar bizim kontrolümüz dahilinde olan şeyler değildi. Biz 2 gün oldu başlayalı ve elimizdeki mevcut kadro ve yeni gelecek oyuncularla yeni bir yapılanma dönemi yaşayacağız beraber. Artık sonuçlarını hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'ÇOK ERKEN HAVLU ATAN OYUNCULARIMIZ VAR'

Transfer konusundaki beklentilerle ilgili soruya yanıt veren Yalçın, "Şu anda zaten transfer durumlarını biliyorsunuz hepiniz. Yani benden evvel siz haber alıyorsunuzdur diye düşünüyorum. 2-3 tane katmak istediğimiz oyuncu var. Yani 2-3 tane diyorum ama bu daha fazla da olabilir gibi görünüyor. Ama bu 10 günlük süreçte nasıl böyle bir katkı yapabiliriz bilemiyorum. Aramızdan ayrılacak oyuncular da var, takıma katılacak oyuncular da var. Yaklaşık 10 günlük bir süreç var. Sakat oyuncularımız da geri gelecek. Bu süre zarfında iyi çalışacağız. Gördüğünüz gibi takımın fiziksel durumunun da çok iyi olduğunu düşünmüyorum açıkçası, onu da söyleyeyim. Oyunu gidiş gelişli oynayamıyoruz. Çok erken havlu atan oyuncularımız var. Oyunun belli bölümlerinde çok da hamle yapma şansımız yoktu. Yani yapabileceğimiz hamleler vardı. Bir format belirledik. Maçtan önce kenar oyuncularımız olmadığı için doğal olarak merkez oyununu oynamayı tercih ettik. Ama bazen planladığımız şeyler maalesef olmadı. Bugün de olmadığı günlerden bir tanesiydi diyelim. O yüzden üzgünüz kaybettiğimiz için. Ama çok çabuk bir toparlanma süreci geçirmek zorundayız. Çünkü Beşiktaş çok büyük bir camia. Çok uzun bir maraton var önümüzde. Toparlanıp bir an evvel kendi pozisyonumuzu yakalamamız gerekiyor. Büyük takımlar erken havlu attığı zaman işler çok zor oluyor. Umarım en kısa sürede toparlanıp hak ettiğimiz pozisyona gelebiliriz" dedi.

'BİZİM DE İÇİMİZİ CİDDİ BİR KARAMSARLIK KAPLADI DESEM YALAN OLMAZ'

Takımın derdi nedir sorusuna yanıt veren Yalçın, "Bizden daha iyi oynadılar. Daha takım görüntüsü vardı onların. Şimdi bu takımın derdi nedir ' Güzel bir soru sordunuz şu anda ama ben cevap veremem buna. 2 gün oldu başlayalı. Yani siz de görüyorsunuz bazı şeyleri, ben de görüyorum. Takımdaki problemleri, oyunsal problemleri, fiziksel problemleri, saha içi problemleri hep beraber görüyoruz. Şimdi bunları düzeltmek için ciddi bir çaba sarf edeceğiz. Tabii doğal olarak bunun için geldik. Ama bunun ne kadar sürede, nasıl yaparız onu bilmiyorum. Yani 15 günlük bir süreç var. Muhakkak ki bundan sonra oynayacağımız maç bundan çok daha iyi olacak. Onun garantisini verebilirim. Daha iyi olacak ama yani hedef her zaman camianın hedefi şampiyonluk olduğu için yani o şeyden korkmamamız, yani o yarışmacı takım kimliğini kaçırmamamız gerekiyor. Onu kaçırırsak esas sıkıntılar o zaman başlıyor. Hedeften koparırsak kontrol çok zor oluyor. Ondan sonra ilk hedefimiz bir an evvel toparlanıp Beşiktaş'ın Beşiktaş gibi oynamasını sağlamak. Aslında ilk hedefimiz bu. Bunu 15 gün sonra daha iyi bir takım olacak. Önümüzde daha iyi bir takım göreceksiniz. Bundan eminim. Ama dediğim gibi bugün itibarıyla tabii bizim de içimizi ciddi bir karamsarlık kapladı desem yalan olmaz" diye konuştu.

'3-4 TANE ÇOK CİDDİ OYUNCU TAKVİYESİ YAPMAK ZORUNDAYIZ'

Oyuncuların geleceğiyle ilgili de soruya yanıt veren Yalçın, "Yani bir maçlık şanslara çok inanmıyorum öncelikle onu söyleyeyim. Bir maçta bir oyuncunun geleceğine karar veremezsiniz. Bu daha uzun bir süreç gerektirir. Ama tabii bizim elimizde de işte herhalde ona gitti herhalde bir tane oyuncu ayrıldı, oyuncumuz İtalya'ya gitti, herhalde bir takıma gitti. Doğru mu ' Evet hocam. Şimdi bazı oyuncular takım bulup gidiyorlar. Bazı oyuncuların gitmesini istiyoruz aslında ama oyuncuların da takım bulması o kadar kolay olmuyor. Takım bulmaları gerekiyor. Çünkü ciddi kontratlar, ciddi maliyetler var. Bu süreci biraz sıkıntılı geçireceğiz. Transfer dönemi bitene kadar biraz sıkıntılı bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. Ama mutlaka 3-4 tane çok ciddi oyuncu takviyesi yapmak zorundayız ve bunlar tartışmasız oynayacak oyuncular olmalı" şeklinde konuştu.

'2 GÜNDE 2-3 SAAT UYUDUK ZOR BİR 3 GÜN GEÇİRDİK'

Cengiz Ünder'i istediği iddialarıyla ilgili de soruya yanıt veren Yalçın, "Şimdi ben perşembe akşamı başkanla görüştüm. Cuma günü antrenmana çıktım. Yani her şey ani oldu ki o kadar böyle yoğun bir 2-3 gün geçirdik. Toplantılar, kontratlar, sağlık kontrolleri onlar bunlar. 2 günde 3-4 saat uyku uyuduk. Yani çok zor bir 3 gün geçirdik. Bundan sonra daha rahat olacağız. Muhtemelen yarın öbür gün başkanla ciddi birtakım toplantı yapacağız. Şu anda alacağımız oyuncuları veya gidecek oyuncular konusunda çok net kararlar vermedik. Ama yarınki toplantıda bugünkü maçı da baz alarak bugünkü oyunu ve bundan sonraki 2-3 maçlık performansları baz alarak mutlaka bazı değişimler yapmayı düşünüyoruz. Bunu ne kadar yapabiliriz onu bilemem. Çünkü kontratlar var. Bazen biliyorsunuz çok yüksek rakamlı kontratlar oluyor. Bunların değişmesi o kadar kolay olmuyor. Yani bizim elimizde olmuyor bazen her şey. Ama ciddi bir toplantı yapacağımız kesin. Bundan sonrasıyla ilgili hem takımla ilgili hem gidişatla ilgili, bundan sonra neler olabileceği ile ilgili veya neler yapmamız gerektiği ile ilgili mutlaka bazı şeyler değişecek. Zaten nelerin değiştiğini siz zaten belki de benden önce öğreniyorsunuz" dedi.

PEREİRA: İŞİN SIRRI ODAKLANMAK

Takımının hafta içinde antrenmanlarda çalıştıkları her şeyi bugün sahada uyguladığını belirten Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "İlk yarıda çok iyi bir oyun çıkardık. Oyuncularımız tamamen hafta içinde ne çalıştıysak onu yerine getirdiler. Çok iyi anladılar oyuncularımız ve sahada çok iyi uyguladılar bunu. Golü de bulduk. İlk yarıda. İkinci yarıda Beşiktaş biraz daha baskılı oynadı. Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Geriye düştüklerinde nasıl baskı kurduklarını da biliyorduk. Daha sonra geçişten ikinci golü bulduk. Belki üçü dördü de bulabilirdik ama maalesef bulamadık. Oyuncularımız yine orada çok güzel işler çıkardılar. Bu bir süreç tabii ki bunu unutmayalım. Daha önce de söylediğim gibi bu bir süreçti. Evet, iyi oynadık. Bugün maçı kazandık ama geçen hafta Eyüpspor'a karşı kaybettiğimizde de iyi oynamıştık. Hatta Rize maçından daha iyi oynamıştık. Ona rağmen kaybettik. Daha iyi, daha çok topa sahip olma, daha iyi pozisyonlara girmiştik. Ama maalesef kaybettik. Bugün daha iyi. Bugüne gelirsek bugün daha iyi bir performans gösterdik. Tam olarak oyuncularımız istediklerini yaptılar. Söylediğim gibi bu bir süreç. Gelişmeye devam ediyoruz. Sonuç olarak biz takımımız 24, 25 futbolcudan oluşuyor. Herkes forma için mücadele ediyor ve hak eden oynuyor. Örnek verirsek. Bugün Ogundu ve İbrahim Kaya ilk 11'de başladılar, ilk defa ilk 11'de oynadılar ve çok iyi performans gösterdiler. Bütün hafta boyunca çalıştıklarımızı anladıklarını gösterdiler. Burada önemli olan oyuncuların anlayıp yapmaları istenilen şeyi yapması. Bütün takımı tebrik etmek istiyorum. İki oyuncu Ogundu ve İbrahim Kaya'yı bu iki oyuncuyu ayrıca tebrik etmek istiyorum. Takımım ayrıca çok tecrübeli. O yüzden bütün takımımı tekrardan tebrik etmek istiyorum. Burada tek sonradan oyuna giren oyuncularımı da tebrik etmek istiyorum. Örnek veriyorum. İzzet Çelik, Efecan Karaca, Fatih Aksoy ve Güven Yalçın onlar da oyunu anladıklarını gösterdiler. Onlar da katkıda bulundular. Bizim için önemli. Burada herkes çok iyi çalışıyor ve katkıda bulunacağı zaman neler yapabileceğimizi gösterdik. Yine gol yemeden bitirdik. Bu bizim için önemli bir şey. Yemeden bitirmiş, bitirmiş olmamız. O yüzden tekrardan herkesi tebrik ediyorum. Benim için kadroyu yaparken çok zor kararlar almam gerekiyor. Çünkü bütün hafta boyunca bizimle çalışan diğer oyuncularımız var. Örnek veriyorum Baran, Batuhan gibi ve Arda gibi oyuncular. Yusuf gibi, Mert gibi oyuncular. Bunları maalesef 21 kişi alabildiğimiz için kadroya bunlardan bir kısmını kadro dışı bırakmamız gerekiyor. Ama onlar da çok çalışıyorlar. Onlar da aslında hak ediyorlar kadroda olmayı. Çok zor oluyor benim için bu kararı vermek. Kimi dışarıda bırakacağım? Çok zor bir karar oluyor benim için. Çünkü onlar da çok iyi çalışıyorlar. Burada. Burada son olarak eklediğim şey. Eklemek istediğim şey şu. Bugün bir maç kazandık diye dünyanın en iyi takımı değiliz. Ama geçen hafta maç kaybettik diye dünyanın en kötü takımı değiliz. Önemli olan bu şekilde çalışıp devam etmek. Süreci tamamlamak. Süreci istediğimiz gibi yönlendirebilmek. Çalışarak devam etmek. Burada önemli olan asıl bu işin sırrı sürekli odaklanmak ve odak halinde devam edebilmek" dedi.

'BEŞİKTAŞ'IN 3 GÜN ÖNCE MAÇ OYNADIĞINI GÖZDEN ÇIKARMAYALIM'

İlk 2 haftaya göre çok daha iyi bir oyun oynadıklarını belirten Pereira, "Bir hafta boyunca çok iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Bütün oyuncuların farklı özellikleri oldu. Örneğin İbrahim Kaya çok hızlı bir oyuncu. Onların bu özelliklerini kullanabilmek için planlar yaptık. Bu planlarımız işe yaradı. Beşiktaş'ın 3 gün önce bir maç oynamış olmasını da gözden kaçırmayalım. Bu da önemliydi. Belki biraz yorgunlardı ve dediğim gibi oyuncularımız her şeyi anladılar, istediğimiz gibi oynadılar. Bu yüzden onları tekrar tebrik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'SPORAR HAKKINDA DAHA DOĞRU KİŞİLERİN KONUŞMASI GEREKİYOR'

Sporar'ın durumu hakkındaki soruya da yanıt veren Pereira, "Sporar hakkında asıl doğru kişilerin konuşması gerektiğini düşünüyorum. Burada ben onunla alakalı bir şey söyleyemem. Daha doğrusu doğru kişilerin Sporar hakkında açıklama yapmaları gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.