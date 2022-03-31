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Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelelerinden Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Süper Lig'in 31'inci haftası ve görev alacak hakemler şöyle:

2 NİSAN CUMARTESİ

13.30 GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor (Arda Kardeşler)

16.00 Altay - Fraport TAV Antalyaspor (Yasin Kol)

16.00 Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe (Atilla Karaoğlan)

20.30 Galatasaray  - Vavacars Fatih Karagümrük (Ali Şansalan

3 NİSAN PAZAR

13.30 Kasımpaşa  - Gaziantep FK (Yaşar Kemal Uğurlu)

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe  (Erkan Özdamar)

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)

20.30 Trabzonspor  - Beşiktaş (Zorbay Küçük)

4 NİSAN PAZARTESİ

20.30 Medipol Başakşehir  - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Sarper Barış Saka)

20.30 Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor (Mustafa Kürşad Filiz)


Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Nisan, Spor, Haberler

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