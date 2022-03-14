Beşiktaş maçından notlar (2)

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Cephesi

Önder Karaveli'den 2 değişiklik

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmanın ardından sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Josef de Souza, kupada oynanan Yukatel Kayserispor ve ligde oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmalarının kadrosuna dahil edilmemişti. Brezilyalı orta saha, hafta içinde takımla birkaç antrenmanda yer aldı ve derbinin kadrosunda kendisine yer buldu.