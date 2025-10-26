Haberler

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik

Güncelleme:
SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu.

SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Adnan Deniz Kayatepe düdük çaldı. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bilal Gölen üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hafta içinde 2-0 kazanılan TÜMOSAN Konyaspor maçının 11'inde 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sergen Yalçın ; Taylan Bulut, Paulista, Rashica, Rafa Silva ve Devrim Şahin'in yerlerine Gökhan Sazdağı, Djalo, Cengiz Ünder, Cerny ve El Bilal Toure'yi 11'de görevlendirdi.

Kalede eldivenleri Ersin Destanoğlu'na emanet eden Sergen Yalçın, savunma dörtlüsünü; Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Orta alanda Ndidi – Orkun ikilisini bozmayan tecrübeli teknik adam; sağ kanatta Cengiz Ünder, 10 numarada Cerny, sol kanatta ise El-Bilal Toure'yi görevlendirdi. Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi ise Abraham oldu.

EL-BİLAL TOURE VE GÖKHAN SAZDAĞI İKİ MAÇ SONRA DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekipte Kasımpaşa maçına 11'de başlayan El-Bilal Toure ve Gökhan Sazdağı, iki maç sonra ilk 11'de görev aldı. El-Bilal Toure, Gençlerbirliği maçında sakatlığı, Gökhan Sazdağı ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyememişti. İki oyuncu hafta içinde oynanan Konyaspor karşılaşmasında ise statü gereği görev alamamıştı. Toure ve Gökhan Sazdağı, iki maçlık ara sonrasında ilk 11'deki yerlerine geri döndü.

RAFA SİLVA 32 MAÇ SONRA KADRODA YOK

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında kadroda yer almayan Portekizli yıldız Rafa Silva, 32 maç sonra bir karşılaşmada görev alamadı.

Geçtiğimiz sezon ligde oynanan 36 maçın 35'inde görev yapan Rafa Silva, sadece cezalı olduğu Sivasspor karşılaşmasında forma giyememişti. Sivasspor mücadelesinin ardından oynanan hem geçen sene hem de bu sene her karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosuna yer alamadı.

