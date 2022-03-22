Beşiktaş maçı biletleri 10 dakikada tükendi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'da taraftarlar maç biletleri alabilmek için gişelere koştu. Saat 11.00'de internet üzerinden ve gişelerde satışa çıkan 40 bin 248 bilet, 10 dakika içerisinde tükendi.

Süper Lig'de 70 puanla şampiyonluğa koşan Trabzonspor ligin 31'inci haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin biletlerini satışa çıkardı. Şampiyonluğu erken ilan etmek isteyen Trabzonspor için kritik olan karşılaşmanın biletlerini almak isteyen taraftarlar saatler öncesinde bilet gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Gişelerden ve Passolig'den saat 11.00'de satışa çıkan Beşiktaş maçının biletlerinin yüzde 70'lik kısmı 2 dakika içinde satıldı. Satışa çıkarılan 40 bin 248 biletin tamamı 10 dakika içerisinde tükendi. Sabahın erken saatlerinde ilçelerden gelerek bilet gişesinde kuyruğa giren vatandaşlar bilet alamadıkları için tepki gösterdi.

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